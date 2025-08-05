Avustralya Kertenkeleleri Yılan Zehrinden Kendini Koruyor

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Queensland Üniversitesindeki araştırmacılar, Avustralya'daki skink türü kertenkelelerin yılan zehrine karşı geliştirdikleri moleküler savunmayı inceleyerek önemli bulgular elde etti. Kertenkelelerin kaslarını korumak için nikotinik asetilkolin reseptörlerinde küçük değişiklikler yaptığı belirlendi.

Araştırmacılar, Avustralya kertenkelelerinin kaslarını yılan zehrinden korumak için moleküler savunma geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesinden araştırmacılar tarafından, ülkede yaygın olarak bulunan "skink" türü kertenkelelere yönelik bir araştırma yürütüldü.

Araştırma sonucunda bu kertenkelelerin, kaslarını yılan zehrinden korumak için moleküler savunma geliştirdiği ortaya kondu.

Queensland Üniversitesinden Bryan Fry, "skink"lerin, normalde sinir-kas iletişimini engelleyerek hızlı felç ve ölüme neden olan nörotoksinlerin hedefi olan "nikotinik asetilkolin reseptörü"nde küçük değişiklikler geliştirdiğini belirtti.

Bu değişikliklerin ise birçok örnekte zehirden korunmaya yardımcı olduğunu kaydeden Fry, bu türün kendisini yılan zehrinden tam olarak nasıl koruduğunun anlaşılmasının, insanlarda yılan zehrinin tedavisine yönelik yaklaşımları değiştirebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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