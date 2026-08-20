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Avustralya'dan İsrail'e Tepki: WCK Soruşturması Kapatıldı

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- Avustralya hükümeti, İsrail'in Canberra Büyükelçisi Hillel Newman'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in, aralarında Avustralya vatandaşı Zomi Frankcom'un da bulunduğu uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayı sonlandırma kararına tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wong, "İsrail hükümetinin Zomi Frankcom ve meslektaşlarının ölümünden sorumlu kişiler hakkında cezai işlem başlatmama kararını öfkeyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Wong, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına tepki göstererek "Bu karar, beklediğimiz hesap verebilirlik düzeyinin çok gerisinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Frankcom ve diğer WCK çalışanları için adalet talep etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Wong, tepkilerini iletmek üzere İsrail'in Canberra Büyükelçisi Hillel Newman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Avustralyalı WCK çalışanı Frankcom, Nisan 2024'te Gazze'de yardım kuruluşuna ait araçlardan oluşan konvoyda seyahat ederken İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 6 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, dün, yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından WCK çalışanlarının öldürüldüğü saldırının sorumluları hakkında cezai işlem başlatılması için yeterli gerekçe bulunmadığı sonucuna varıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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