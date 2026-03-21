Avustralya Başbakanı Albanese, İran konusunda "istenenleri yaptığını" belirtti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine yönelik tutumunda "istenenleri yaptığını" savundu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Albanese ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine yönelik tutumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

İngiltere koordinasyonunda hazırlanan ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik çabaları içeren ortak bildiriyi imzaladıklarını aktaran Albanese, bu bildirinin arkasında olduklarını belirtti.

Albanese, "Bizden istenenleri yaptık. Daha önce de belirttiğim gibi çeşitli zamanlarda yapılan yorumlar var. Başkalarının söylediklerine yorum yapma niyetinde değilim." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının "kritik" olduğunu vurgulayan Albanese, İran yönetimine "saldırıları" durdurma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin, ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel çatışmaya katılmalarına artık "ihtiyaçlarının" kalmadığını ifade etmişti.

NATO müttefiklerinin çoğundan, ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyona dahil olmak istemedikleri yönünde bilgi aldığını aktaran Trump, "Oysa neredeyse her ülke, yaptıklarımıza şiddetle katılıyordu ve İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran'ın ordusunu ve farklı kademelerdeki liderlerini yok ettiklerini öne süren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına 'ihtiyacımız' yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'nin de yardımına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ayrıca İngiltere'nin de İran konusunda ABD'ye çok geç destek vermek istediğini ve bunun kendileri için bir anlamı olmadığını belirtmişti.