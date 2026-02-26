Haberler

Avustralya, Ortadoğu'daki Diplomatlarının Yakınlarına Bölgeyi Terk Etme Talimatı Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Ortadoğu'daki diplomatlarının ailelerine bölgeden ayrılma çağrısında bulundu. İsrail ve Lübnan'da görevli Avustralyalı diplomatların yakınlarına, mevcut seyahat imkanlarını değerlendirerek ülkeden ayrılmaları önerildi.

KANBERRA, 26 Şubat (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, güvenlikle ilgili belirsizliğin artması nedeniyle Ortadoğu'daki diplomatlarının ailelerine bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba gecesi Smartraveller hizmeti aracılığıyla yayımladığı son bilgilendirmeye göre hükümet, İsrail ve Lübnan'da görevli Avustralyalı yetkililerin yakınlarının bu iki ülkeden ayrılmasını istedi.

Açıklamada İsrail ve Lübnan'daki Avustralyalıların, normal seyahat seçenekleri hala mevcutken ülkeyi terk etmeyi değerlendirmeleri gerektiği belirtildi.

Hükümetin Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görevli diplomatların yakınlarına istemeleri halinde ülkeyi terk etme imkanı sunduğu da kaydedildi.

ABD, İran ile gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde Ortadoğu'ya büyük çaplı askeri güç konuşlandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım
7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu

Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu