Avustralya Günü Kutlamalarında Muhteşem Drone Gösterisi
Avustralya Günü kutlamaları kapsamında 600 drone ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri, Kanberra kentindeki Burley Griffin Gölü üzerinde gece semalarını aydınlattı. Avustralya'nın ulusal günü her yıl 26 Ocak'ta kutlanıyor.
ÇEKİM TARİHİ: 25 Ocak 2024
Gösteriyi izleyen insanların çeşitli görüntüleri
Avustralya Günü kutlamaları kapsamında 600 drone ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri, Kanberra kentindeki Burley Griffin Gölü üzerinde gece semalarını aydınlattı.
Avustralya'nın ulusal günü her yıl 26 Ocak'ta kutlanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)