Avustralya, Gazze'ye Ek İnsani Yardım Fonunu Açıkladı

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Avustralya, Gazze'deki insani yardım çalışmalarına 20 milyon Avustralya doları ek fon sağlayacağını duyurdu. Bu fon, gıda ve tıbbi malzeme yardımları için Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlara dağıtılacak.

KANBERRA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya, Gazze'deki insani yardım çalışmalarına ek fon sağlama kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Aly, pazartesi günü yaptıkları açıklamada Gazze'de gıda, tıbbi malzeme ve diğer hayat kurtarıcı yardımları sağlayan kuruluşlara 20 milyon Avustralya doları (12,9 milyon ABD doları) ek fon sağlanacağını duyurdu.

Yeni fon kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na 6 milyon Avustralya doları (3,8 milyon ABD doları) sağlanırken, UNICEF ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin her birine 5 milyon Avustralya doları (3,2 milyon ABD doları) verilecek.

Wong ve Aly, yaptıkları ortak açıklamada yeni paketle Avustralya'nın Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sağladığı toplam insani yardım fonunun, 130 milyon Avustralya dolarının (84 milyon ABD doları) üzerine çıktığını belirtti.

Wong, "Avustralya, Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararları doğrultusunda, İsrail'e Gazze'ye yardımın tam olarak ve derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. Gazze'deki sivillerin çektiği acı ve açlık sona ermelidir" ifadesini kullandı.

Fonun açıklanmasından bir gün önce on binlerce Avustralyalı, Sidney ve Melbourne'da Filistin'e destek protestolarına katılarak Gazze'deki savaşın ve kıtlığın sona ermesi talebinde bulunmuştu.

Sidney'de yaklaşık 90.000 kişi, yağmurlu havaya ve yetkililerin gösterinin yapılmasını engelleme girişimlerine rağmen kentin simge yapısı Liman Köprüsü'nde düzenlenen protestoya katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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