Avustralya, Ukrayna'ya 70 Milyon Dolarlık Ek Yardım Yapacak

KANBERRA, 19 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Ukrayna'ya 100 milyon Avustralya doları (70 milyon ABD doları) tutarında ek yardım sağlayacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles cuma günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın gelecek 12 ay içinde NATO'nun Ukrayna için Öncelikli İhtiyaç Listesi'ne 50'şer milyon Avustralya doları (35 milyon ABD doları) değerinde iki ayrı taahhütte bulunacağını belirtti.

Bu adımın, Avustralya'nın Aralık 2025'te söz konusu listeye yaptığı 50 milyon Avustralya dolarlık ilk taahhüdünün devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Marles, yeni taahhütlerle birlikte ülkesinin Ukrayna'ya sağladığı toplam desteğin 1,8 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 1,3 milyar ABD doları) aşacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua