Haberler

Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da yürütülen bir araştırma, ırkçılığın üniversitelerde yerleşmiş bir sorun haline geldiğini ve öğrencilerin bu ayrımcılığa "sistematik" biçimde maruz kaldığını ortaya koydu.

Avustralya'da yürütülen bir araştırma, ırkçılığın üniversitelerde yerleşmiş bir sorun haline geldiğini ve öğrencilerin bu ayrımcılığa "sistematik" biçimde maruz kaldığını ortaya koydu.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), ülke genelindeki 42 üniversiteden 76 binden fazla öğrenci ve personele anket yaptı.

Araştırma sonuçları Afrika, Asya, Maori, Orta Doğu, Yahudi, Müslüman, Filistin ve Pasifika kökenli öğrenciler ve personelin ırkçılığa maruz kalma oranlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 70'i, dolaylı olarak ırkçılık yaşadıklarını belirtirken katılımcıların yüzde 15'i üniversitede doğrudan ırkçılık yaşadığını aktardı.

Yahudi ve Filistinli katılımcıların yüzde 90'dan fazlası ırkçılık yaşadıklarını bildirdi. Çinli, Yahudi, Orta Doğulu ve Kuzeydoğu Asyalı katılımcıların ise yüzde 80'inden fazlası ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti.

Doğrudan ırkçılık yaşayanların yalnızca yüzde 6'sı üniversiteye resmi şikayette bulunduğunu, olası olumsuz sonuçlardan korktuklarını dile getirdi.

Irkçılıkla karşılaşan personel ve öğrencilerin yüzde 60 ila 80'i, mevcut şikayet sistemlerinden memnun olmadığını aktardı.

AHRC, Avustralya'daki tüm üniversitelerde ırkçılık düzeylerinin benzer oranlarda seyrettiğini, bu yüzden ırkçılığın yapısal ve sistematik bir sorun taşıdığını kaydetti.

AHRC yetkililerinden Giridharan Sivaraman, bulgularının son derece endişe verici olduğunu, üniversitelerin öğrenciler ve personel için güvenli ve kapsayıcı ortam oluşturma konusundaki yükümlülüğünü yerine getiremediğini söyledi.

Sivaraman, çalışmadan elde edilen bulguların bireysel davranışlarla sınırlı olmadığını, sistematik bir sorun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi

Dünyanın kilitlendiği zirve başladı! Trump'tan sürpriz hamle