Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

Avustralya'da yürütülen bir araştırma, ırkçılığın üniversitelerde yerleşmiş bir sorun haline geldiğini ve öğrencilerin bu ayrımcılığa "sistematik" biçimde maruz kaldığını ortaya koydu.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), ülke genelindeki 42 üniversiteden 76 binden fazla öğrenci ve personele anket yaptı.

Araştırma sonuçları Afrika, Asya, Maori, Orta Doğu, Yahudi, Müslüman, Filistin ve Pasifika kökenli öğrenciler ve personelin ırkçılığa maruz kalma oranlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 70'i, dolaylı olarak ırkçılık yaşadıklarını belirtirken katılımcıların yüzde 15'i üniversitede doğrudan ırkçılık yaşadığını aktardı.

Yahudi ve Filistinli katılımcıların yüzde 90'dan fazlası ırkçılık yaşadıklarını bildirdi. Çinli, Yahudi, Orta Doğulu ve Kuzeydoğu Asyalı katılımcıların ise yüzde 80'inden fazlası ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti.

Doğrudan ırkçılık yaşayanların yalnızca yüzde 6'sı üniversiteye resmi şikayette bulunduğunu, olası olumsuz sonuçlardan korktuklarını dile getirdi.

Irkçılıkla karşılaşan personel ve öğrencilerin yüzde 60 ila 80'i, mevcut şikayet sistemlerinden memnun olmadığını aktardı.

AHRC, Avustralya'daki tüm üniversitelerde ırkçılık düzeylerinin benzer oranlarda seyrettiğini, bu yüzden ırkçılığın yapısal ve sistematik bir sorun taşıdığını kaydetti.

AHRC yetkililerinden Giridharan Sivaraman, bulgularının son derece endişe verici olduğunu, üniversitelerin öğrenciler ve personel için güvenli ve kapsayıcı ortam oluşturma konusundaki yükümlülüğünü yerine getiremediğini söyledi.

Sivaraman, çalışmadan elde edilen bulguların bireysel davranışlarla sınırlı olmadığını, sistematik bir sorun olduğunu belirtti.