Avustralya istihbaratının dünkü saldırganlardan birinin 2019'da DEAŞ ile bağlantısını incelediği iddiası

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının (ASIO), dün New South Wales (NSW) eyaletindeki saldırıyı düzenleyen saldırganlardan birinin 2019'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını incelediği öne sürüldü.

NSW'nin Sydney kentindeki plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Avustralya merkezli ABC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, ASIO'nun, 2019'da, saldırganlardan birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını soruşturduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, 24 yaşındaki saldırganın, kendini DEAŞ terör örgütünün Avustralya'daki "lideri" olarak gören hapisteki "Isaac El-Matari" adlı kişiyle "yakın bağlantısı" olduğunu iddia etti.

Ayrıca yetkililer, saldırganların Bondi Plajı yakınlarında bulunan arabasında terör örgütü DEAŞ flamasının bulunduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, basına yaptığı açıklamada ASIO'nun 24 yaşındaki saldırganı Ekim 2019'da incelediğini doğrulayarak, "(Saldırgan) Diğerleriyle bağlantıları temelinde incelendi ve devam eden ya da şiddet eyleminde bulunacağı tehdidine ilişkin bir belirti olmadığı değerlendirmesi yapıldı." dedi.

ASIO Genel Müdürü Mike Burgess da dün yaptığı açıklamada, "Bu kişilerden birinin farkındaydık ancak acil tehlike olarak görülmüyordu. Bu nedenle burada ne olduğuna bakmamız gerek." ifadesini kullanmıştı.

ABC News'ün haberinde ASIO'nun soruşturduğu şüphelinin, Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğu belirtilmişti.

İsmi paylaşılmayan yetkililer, polisin Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etmişti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.