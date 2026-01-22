Haberler

Avustralya'da meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New South Wales eyaletindeki Lake Cargelligo kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganların kimliğini henüz belirleyemedi.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki kasabada meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, New South Wales eyaletinde, yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Lake Cargelligo kasabasında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bir adreste silahlı saldırı ihbarı almalarının ardından bölgeye hemen ekiplerin sevk edildiğini belirten güvenlik güçleri, saldırıda 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis bölge halkına olay yerinden uzak durmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti