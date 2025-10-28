Avustralya'da Madende Patlama: 2 Ölü, 1 Yaralı
New South Wales eyaletinin Cobar bölgesindeki bir madende meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Patlamanın ardından madendeki tüm faaliyetler durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan bir madende meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.
Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
