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Avustralya'da Küçük Uçak Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

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Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, yalnızca pilot bulunan uçakta hayatını kaybetti. Olay, White Cliffs kasabasında sabah saatlerinde gerçekleşti.

SİDNEY, 15 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında bir pilot hayatını kaybetti.

Eyalet polisi, eyaletin acil durum ekiplerinin salı sabahı yerel saatle 07.15 sularında eyaletin kuzeybatısındaki White Cliffs kasabasındaki bir pistte uçak kazası yaşandığı yönünde ihbar aldığını bildirdi.

Kazada uçağın pilotunun olay yerinde hayatını kaybettiği ancak kimliğinin henüz resmi olarak tespit edilemediği belirtildi.

İlk incelemelere göre uçakta sadece pilotun bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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