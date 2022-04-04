Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kayıpları sürüyor

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da, 14 kişi daha hayatını kaybederken 46 binden fazla kişi de virüse yakalandı.

Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 14 Avustralyalının daha Kovid-19'dan ölmesiyle, bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 398'ye yükseldi.

Söz konusu 14 kişiden 6'sı Yeni Güney Galler, 6'sı Batı Avustralya, 1'i Queensland ve 1'i'de Victoria eyaletinde hayatını kaybederken Avustralya Başkent Bölgesi, Tazmanya, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde Kovid-19'dan yeni can kaybı yaşanmadı.

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 4,5 milyonu aştı

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020 tarihinde kayıtlara geçtiği Avustralya'da, son 24 saatte 46 bin 735 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 538 bin 917'ye yükseldi.

En fazla vaka kaydedilen ülkeler sıralamasında 22'inci sırada yer alan Avustralya'daki 502 binden fazla aktif vakadan 128'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 709 kişi hastaneden tedavi görüyor.

Yaklaşık 25,7 milyon nüfuslu ülkede aşıya müsait olan nüfusun yüzde 94,31'i Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 59,22'si de aşının üçüncü dozunu yaptırmış durumda.