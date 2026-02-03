Haberler

Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkeye davetinin geri çekilmesi için Senato'ya önerge

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Şubat'ta gerçekleşecek ziyaretine yönelik davetin geri çekilmesi için Senato'ya önerge sundu. Shoebridge, Herzog'un Gazze'deki soykırımla ilgili sorumluluğunu vurguladı.

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, 8 Şubat'ta ülkeye resmi ziyarette bulunacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderilen davetiyenin geri çekilmesi için Senato'ya önerge sunduklarını bildirdi.

Shoebridge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin Herzog'u Avustralya'ya davet etmesi kararına tepki gösterdi.

Hükümetin, Herzog'a gönderdiği davetiyeyi geri çekmesi amacıyla Senato'ya önerge sunduklarını bildiren Shoebridge, "O (Herzog) Gazze'deki soykırımda kullanılan bombaların üzerine bizzat imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Shoebridge, iktidardaki İşçi Partisi, ana muhalefetteki Liberal Parti ve aşırı sağcı Tek Ulus (One Nation) Partisinin davetiyenin geri çekilmesi yönünde oy kullanmak için bir araya geldiğini ve bu durumun da her şeyi açıkladığını belirtti.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Herzog'un 8 Şubat'ta Avustralya'ya resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
