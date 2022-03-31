Avustralya'da içinde 5 kişinin bulunduğu helikopter düştü

Avustralya'nın Melbourne kentinin kuzeyindeki Mount Disappointment bölgesinde düşen helikopterde bulunan biri pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, Victoria eyaletinin Ulupna kasabasına gitmek üzere Melbourne kentinden havalanan iki helikopterden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Melbourne'un kuzeyindeki Mount Disappointment bölgesinde ormanlık alana düşen helikopterin enkazına havadan ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterdekilerin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda ölen biri kadın beş kişinin iş seyahatinde olduklarını kaydeden Victoria Eyalet Polisi, helikopterin enkazının bulunduğu yere ulaşmak için iş makinalarıyla başlatılan yol açma çalışmalarının saatler içinde tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Polis, helikopterin düşüş nedeninin Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ekipleri tarafından araştırılacağını ifade etti.

İçinde 2'si personel 6 kişinin bulunduğu diğer helikopterin ise Ulupna yakınlarındaki Mangalore Havalimanı'na güvenli şekilde indiği belirtildi.