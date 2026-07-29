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Avustralya'da H5 tipi kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayıldığı saptandı

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Avustralya'da, H5 tipi kuş gribinin yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığının tespit edildiği belirtildi.

Avustralya'da, H5 tipi kuş gribinin yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığının tespit edildiği belirtildi.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, H5 tipi kuş gribine ilişkin açıklama yaptı.

South Australia eyaletinde H5 tipi kuş gribinin yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığının saptandığını belirten Collins, "Avustralya'daki yaban hayatında yeni vakaların tespit edileceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu açıklamayla virüsün Avustralya'da kuşlar arasında yayıldığı ilk kez teyit edilmiş oldu.

Kaynak: AA
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