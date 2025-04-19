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Avustralya'da Güçlü Dalgalar Nedeniyle 5 Kişi Boğuldu

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Avustralya'nın doğu kıyılarında meydana gelen güçlü dalgalar sebebiyle son 3 günde 5 kişi boğulurken, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşları su aktivitelerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avustralya'nın doğu kıyılarında etkisini gösteren güçlü dalgalar nedeniyle son 3 günde 5 kişi boğuldu.

ABC'nin haberine göre yetkililer, Avustralya'da son günlerde gerçekleşen boğulma vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkenin Victoria ve New South Wales eyaletlerinde son üç günde 5 kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin bazılarının henüz kimliklerinin belirlenemediği, kayıp kişilere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara, sörf, tekne gezintisi ve yüzme gibi aktiviteler konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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