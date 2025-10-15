Avustralya'da Gözaltında Ölümler Artıyor: Yerlilerin Durumu Alarm Veriyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde gözaltı ya da tutukluluk sürecinde hayatını kaybeden yerlilerin sayısında ciddi artış olduğu bildirildi.

ABC News'un haberine göre, NSW Eyaleti Baş Adli Tıp Yetkilisi Teresa O'Sullivan, yıl başından bu yana gözaltı ya da tutukluluk sürecinde hayatını kaybeden Aborjin ve Torres Strait Adalı yerli halkların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

O'Sullivan, yerli halkların cezaevlerinde çok yüksek oranda bulunduğuna ve gözaltı ile tutukluluk merkezlerinde ölen yerlilerin sayısında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, durumu "derin şekilde sarsıcı bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

NSW Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosunun verilerine atıfta bulunan O'Sullivan, gözaltındaki Aborjinlerin sayısının son beş yılda yüzde 18,9 arttığını belirtti.

O'Sullivan yıl başından bu yana 12 yerlinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek, "Bu kişiler, ölümleri bağımsız ve titiz şekilde incelenmeyi, saygı ve hesap verebilirliği hak eden bireylerdir." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum örgütü Aborjin Hukuk Hizmetinden (NSW/ACT) yapılan açıklamada da bu gelişme "dehşet verici rekor" olarak tanımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aborjin Hukuk Hizmetinin üst düzey yöneticisi Karly Warner ise "Bu, herkes için derin endişe uyandırması gereken bir kriz ve önlenebilir bir trajedidir. Bir hapis cezası, ölüm cezası anlamına gelmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABC'nin ulaştığı verilere göre, 1991'den bu yana 594 yerli Avustralyalı, tutukluk veya gözaltı sırasında hayatını kaybetti.