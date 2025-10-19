Haberler

Avustralya'da Göçmen Karşıtı ve Irkçılık Karşıtı Gruplar Arasında Gergin Protestolar

Avustralya'da Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, Adelaide ve Darwin gibi birçok kentte göçmen karşıtı 'March for Australia' hareketi ile ırkçılık karşıtı gruplar karşılıklı gösteriler düzenledi. Protestolar sırasında gerginlik yaşandı, polis güvenlik önlemleri aldı ve arbede meydana geldi.

ABC News'un haberine göre, Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, Adelaide ve Darwin kentlerinde göçmen karşıtı "March for Australia" (Avustralya için Yürüyüş) hareketi ve ırkçılık karşıtı gruplar karşılıklı gösteriler düzenledi.

Gösterilerde, karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Melbourne kent merkezinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polis, iki grubu ayırmak için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Çevik kuvvet ve atlı polis ekipleri iki grubu birbirinden ayırmaya çalışırken, bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polis, durumu kontrol altına almak için biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Olaylarda 1 kişi gözaltına alındı, yaralanan 2 polis memuru da hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
