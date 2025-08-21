Avustralya'da Filistin Destekçisi Protesto Gösterisi Yasaklandı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir yerel mahkeme Brisbane kentindeki Story Köprüsü'nde hafta sonu yapılması planlanan Filistin destekçisi protesto gösterilerinin güvenli olmayacağına karar verdi.

ABC News'in haberine göre, Queensland Baş Sulh Hakimi Janelle Brassington, polisin güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından yürüyüşçülerin Filistin'i destekleyen bir gösteri düzenlemesini yasakladı.

Mahkeme kararına tepki gösteren organizatör Remah Naj, hakime saygı duyduklarını ancak kararına katılmadıklarını söyledi.

Naj, "Temyiz konusunda ve grubun önümüzdeki birkaç gün içinde ne karar vereceği açısından seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Organizatörlere göre, Filistin destekçisi grupların İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülke çapında düzenlemeye devam ettikleri yürüyüşlerin bir parçası olan mitinge yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor.