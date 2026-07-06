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Avustralya'da bulunan "gizemli cisimlerin" uzay aracına ait basınçlı kap olduğu düşünülüyor

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Avustralya Uzay Ajansı, Queensland sahillerinde bulunan altı gizemli cismin, atmosfere yeniden giren bir fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini açıkladı. Uluslararası kuruluşlarla araç ve fırlatma yeri doğrulanmaya çalışılıyor.

Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Queensland eyaletinde sahilde bulunan "gizemli cisimlerin" bir fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini bildirdi.

ABC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan ASA sözcüsü, Queensland'in kuzeyinde Forrest Sahili'nde bulunan "6 gizemli cisme" ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, hafta sonu bulunmalarının ardından yürütülen soruşturmaların, bu cisimlerin konumu ve özelliklerinin, yakın zamanda yörüngeden atmosfere yeniden giren bir fırlatma aracına ait olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Cisimlerin fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini aktaran sözcü, aracı ve fırlatıldığı yeri doğrulamak için uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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