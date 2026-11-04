Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avustralya'da bağımsız soruşturma hükümete AUKUS'u derhal feshetme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da yürütülen bağımsız soruşturma, AUKUS anlaşmasını ülke tarihinin en riskli savunma kararı olarak nitelendirerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yaptı. Kanberra'da Ulusal Basın Kulübü önünde AUKUS'a Hayır yazılı denizaltı pankartı taşıyan araç görüldü.

KANBERRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü önünde, "AUKUS'a Hayır" yazılı kırmızı denizaltı şeklinde bir pankart taşıyan araç, 4 Kasım 2026.

Avustralya'da yürütülen bağımsız bir soruşturmada, AUKUS anlaşması ülke tarihindeki en riskli savunma kararı olarak nitelendirilerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wang Jialin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Yer: İstanbul! Vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntüye bakın

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı