Avustralya'da bağımsız soruşturma hükümete AUKUS'u derhal feshetme çağrısı yaptı

Avustralya'da bağımsız soruşturma hükümete AUKUS'u derhal feshetme çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da yürütülen bağımsız soruşturma, AUKUS anlaşmasını ülke tarihinin en riskli savunma kararı olarak nitelendirerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yaptı. Kanberra'da Ulusal Basın Kulübü önünde AUKUS'a Hayır yazılı denizaltı pankartı taşıyan araç görüldü.
KANBERRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü önünde, "AUKUS'a Hayır" yazılı kırmızı denizaltı şeklinde bir pankart taşıyan araç, 4 Kasım 2026.
Avustralya'da yürütülen bağımsız bir soruşturmada, AUKUS anlaşması ülke tarihindeki en riskli savunma kararı olarak nitelendirilerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wang Jialin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua