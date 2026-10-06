Avustralya'da askeri tatbikatta araç devrildi, 1 asker öldü, 5 personel yaralandı

Avustralya'da askeri tatbikatta araç devrildi, 1 asker öldü, 5 personel yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya Savunma Kuvvetleri, Northern Territory bölgesindeki Mount Bundey Eğitim Alanı'nda düzenlenen askeri tatbikatta bir askeri aracın devrildiğini doğruladı. Olayda 28 yaşında bir asker yaşamını yitirdi, 5 personel yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Avustralya'nın Northern Territory bölgesinde askeri eğitim tatbikatı sırasında aracın devrilmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 5 personelin yaralandığı bildirildi.
ABC News'un haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri, askeri eğitim tatbikatının düzenlendiği Mount Bundey Eğitim Alanı'nda bir askeri aracın devrildiğini doğruladı.
Olayda 28 yaşında bir askerin yaşamını yitirdiği, 5 personelin yaralandığı aktarıldı.
Yaralanan 5 personelin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA