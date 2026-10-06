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Avustralya'da askeri tatbikatta araç devrildi, 1 asker öldü, 5 personel yaralandı

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Avustralya Savunma Kuvvetleri, Northern Territory bölgesindeki Mount Bundey Eğitim Alanı'nda düzenlenen askeri tatbikatta bir askeri aracın devrildiğini doğruladı. Olayda 28 yaşında bir asker yaşamını yitirdi, 5 personel yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'nın Northern Territory bölgesinde askeri eğitim tatbikatı sırasında aracın devrilmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 5 personelin yaralandığı bildirildi.

ABC News'un haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri, askeri eğitim tatbikatının düzenlendiği Mount Bundey Eğitim Alanı'nda bir askeri aracın devrildiğini doğruladı.

Olayda 28 yaşında bir askerin yaşamını yitirdiği, 5 personelin yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan 5 personelin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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