Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti

ANKA - Halil Yatar - Güncel
 - Güncelleme:
Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti

Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage'ın bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

"Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Miles Armitage'e ziyareti için teşekkür ederim."

ANKA / Halil Yatar - Güncel

Deva Partisi, Ali Babacan, Avustralya, Demokrasi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title