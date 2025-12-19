Haberler

Avustralya, Bondi Plajı'ndaki Saldırının Ardından Silah Geri Alım Programı Başlatacak

Güncelleme:
Başbakan Anthony Albanese, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırının ardından ülke genelinde silah sayısını azaltmak için ulusal bir silah geri alım programı başlatılacağını duyurdu. 1996'daki Port Arthur katliamından sonra benzer bir program uygulanmıştı.

KANBERRA, 19 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırının ardından toplumdaki silah sayısını azaltmak amacıyla tüm ülkede silah geri alım programının başlatılacağını duyurdu.

Albanese cuma günü başkent Kanberra'da düzenlediği basın toplantısında federal hükümetin fazla durumdaki, yeni yasaklanmış ve yasadışı durumdaki silahları satın alıp imha etmek üzere ulusal bir geri alım programını hayata geçireceğini söyledi.

1996 yılında Tazmanya Adası'ndaki Port Arthur'da 35 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından da benzer bir geri alım programı uygulanmıştı.

Pazar gecesi Bondi Plajı'nda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, 1996'daki Port Arthur katliamından bu yana ülkede yaşanan en kanlı toplu silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu saldırı, ülkenin silah yasalarında kapsamlı değişikliklere yol açmıştı.

Albanese, Avustralya'da halihazırda 4 milyondan fazla ateşli silah bulunduğunu ve bu sayının Port Arthur katliamı sırasındaki silah sayısından fazla olduğunu belirtti.

Geri alım programı kapsamında silahların toplanması, işlenmesi ve ödemelerin yapılması, eyalet ve bölgelerin sorumluluğunda olacak, teslim edilen ateşli silahların imhası ise Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilecek.

Albanese, yüz binlerce ateşli silahın toplanarak imha edilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
