Avustralya, Çatışmalar Nedeniyle Vatandaşlarına Ortadoğu'dan Ayrılmaları Çağrısı Yaptı

SİDNEY, 1 Mart (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasından endişe ettiklerini belirterek vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Albanese pazar günü Sidney'de gazetecilere verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli hava saldırıları başlatmasının ardından federal hükümetin İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için resmi seyahat tavsiyesini "seyahat etmeyin" olarak güncellediğini söyledi.

Başbakan ayrıca bu ülkelerde bulunan Avustralya vatandaşlarına, güvenlik durumunun elverişli olması halinde derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılından bu yana İran için "seyahat etmeyin" uyarısı yürürlükte bulunuyor.

