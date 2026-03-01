Haberler

Avustralya, Çatışmalar Nedeniyle Vatandaşlarına Ortadoğu'dan Ayrılmaları Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ortadoğu'daki artan çatışmalar nedeniyle vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Hükümet, belirli ülkeler için 'seyahat etmeyin' uyarısını güncelledi.

SİDNEY, 1 Mart (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasından endişe ettiklerini belirterek vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Albanese pazar günü Sidney'de gazetecilere verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli hava saldırıları başlatmasının ardından federal hükümetin İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için resmi seyahat tavsiyesini "seyahat etmeyin" olarak güncellediğini söyledi.

Başbakan ayrıca bu ülkelerde bulunan Avustralya vatandaşlarına, güvenlik durumunun elverişli olması halinde derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılından bu yana İran için "seyahat etmeyin" uyarısı yürürlükte bulunuyor.

