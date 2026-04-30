Avustralya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin uluslararası koalisyon teklifini değerlendiriyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik koalisyon teklifine ilişkin "seçeneklerin değerlendirildiğini" belirtti.

ABC News'ün haberine göre, Bakan Wong, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini sağlayacak uluslararası koalisyon kurma çabasına ilişkin kendilerini bilgilendirdiğini bildirdi.

Wong, "Bölgeye halihazırda askeri ve diplomatik destek sağladığımızı dikkate alarak çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetinden bir yetkili ise görüşmelerin henüz "başlangıç aşamasında" olduğunu ve Avustralya'nın henüz bir karar almadığını öne sürdü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelere gemilerin bölgeden geçişini sağlayacak yeni bir uluslararası koalisyon kurulması için çağrıda bulunduğunu iddia etmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
