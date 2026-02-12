Avukatlardan Pekay Salmanoğlu İçin Çağlayan'da Açıklama: "Siyasal Dosyalarla Özdeşleşmiş Bir İsmin Adalet Bakanlığı'na Getirilmesi Tesadüf Değildir"

(İSTANBUL) - Bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek meslektaşları Pekay Salmanoğlu'nun hakimle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasını protesto etti. Açıklamada, "Meslektaşımız avukat Pekay Salmanoğlu'na yapılan muamele, bu pratiğin savunma alanına yansımasıdır. Mesaj açıktır, 'Sınırı biz belirleriz'. Tam da böyle bir zeminde, yargı pratiği boyunca siyasal nitelikli dosyalarla özdeşleşmiş bir ismin Adalet Bakanlığı makamına getirilmesi tesadüf değildir" denildi.

Bir adli işlem takibi için gittiği Küçükçekmece Adliyesi'nde hakimle yaşadığı tartışma nedeniyle gözaltına alınan İstanbul Barosu avukatlarından Pekay Salmanoğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Meslektaşları Salmanoğlu için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"Savunma için nöbetteyiz" yazılı pankart açılan açıklamada hazırlanan ortak açıklamayı avukat Deniz Yazgan okudu. "Burada bulunan kameraların önemli bir kısmı haber yapmak için değil; zamanı geldiğinde bu sözlerde suç unsuru aramak, hatta yoksa yaratmak üzere incelenmesi için kayıt alan kolluk görevlilerine ait" diyen Yazgan, şunları söyledi:"

"Meslektaşımız avukat Pekay Salmanoğlu'na uygulanan işlemi de işte tam bu nedenle teknik bir muhakeme tedbiri olarak sunulamaz. Adliye içinde görev yapan bir avukatın gözaltına alınması ve ardından adli kontrolle sınırlandırılması, savunma makamının fiilen nasıl konumlandırıldığının resmidir. Burada daha geniş bir eğilim görüyoruz. Uzun süredir yargı alanında işleyen bir yükseliş pratiği var. Hukuk sınırlarını zorlayan, orantı duygusunu esneten, güç kullanımında çekince göstermeyen pratikler görünürlük ve terfi üretir hale geliyor. Ne kadar hukuk tanımazsan o kadar yükselirsin düşüncesi, sistem içinde fiili bir karşılık buluyorsa bu artık münferit bir sorun değildir. Bu, normun yerini sadakatin aldığı bir düzenin işaretidir. Meslektaşımız avukat Pekay Salmanoğlu'na yapılan muamele, bu pratiğin savunma alanına yansımasıdır. Mesaj açıktır, 'Sınırı biz belirleriz'. Tam da böyle bir zeminde, yargı pratiği boyunca siyasal nitelikli dosyalarla özdeşleşmiş bir ismin Adalet Bakanlığı makamına getirilmesi tesadüf değildir. Bu, aynı yükseliş mantığının kurumsal teyididir."

"Savunma, güce karşı durarak yapılır"

Bağımsızlık yalnızca metinlerde yazan bir ilke değildir. Güç ile hukuk arasındaki mesafenin korunmasıdır. Eğer bu mesafe daralırsa savunma makamı da o daralmadan etkilenir. Biz burada felaket tellallığı yapmıyoruz ama şunu açıkça söylüyoruz. Hukukun sınırlarını zorlayan pratiklerin yükseliş aracı haline gelmesi, hukuk devleti fikriyle bağdaşmaz. Savunma makamı, yürütmenin gölgesinde var olamaz. Savunma, yargının kurucu unsurudur. Avukatın bağımsızlığı, yurttaşın devlete karşı güvencesidir. Ne söylediğimizin farkındayız. Biz bu mesleğe başlarken bir yemin ettik. Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalacağımıza dair bir söz verdik. Yükselmenin ölçütü değişmiş olabilir ama bizim ölçütümüz değişmeyecek. Savunma, güçle uyum sağlayarak değil, gerektiğinde güce karşı durarak yapılır. Bugün burada olmamızın anlamı budur."