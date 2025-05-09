DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi

Süreçte yeni aşama! DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti

Avukatlardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Suç Duyurusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukatlar, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşmelerinin engellenmesi ve polis müdahalesi nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, bazı avukatların darbedildiği ve hukuka aykırı engellemeler yaşandığı belirtildi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Avukatlar, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilleriyle sekiz saatten fazla süreyle görüştürülmemeleri ve polisler tarafından kalkanlarla itilerek engellenmeleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Müvekkilleriyle görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlar içeri alınmamış, bu sırada arbede yaşanmıştı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'ne bağlı avukatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı dilekçede, avukatlar saatlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekletildiklerini, ardından çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşı kaldırıma itildiklerini belirtti. Müdahale sırasında bazı avukatların darbedildiği, fenalaştığı ve astım krizi geçirenlerin olduğu ifade edildi. Bir avukata ait darp raporu da suç duyurusuna delil olarak eklendi.

"Sözlü talimatla girişimiz engellendi"

Avukatlar dilekçelerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne girişlerinin "sözlü bir emir" gerekçesiyle engellendiğini, bunun ise açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgularken, görevli polislerin sicil bilgilerini paylaşmaktan kaçındıklarını da ifade etti.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında müvekkilleriyle görüşme haklarının açıkça güvence altına alındığını hatırlatan avukatlar, kamu görevlisi olarak görevlerini yapmalarının engellenmesini "hürriyeti tahdit" suçu kapsamında değerlendirdiklerini ifade etti.

Avukatlar, etkin bir soruşturma yürütülmesini ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız

Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda çekilen videoya bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.