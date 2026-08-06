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Avukat kavgasından yasak aşk çıktı

Avukat kavgasından yasak aşk çıktı
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Afyonkarahisar'da iki avukat arasında "yasak aşk" iddiasıyla başlayan gerilim silahlı saldırıyla sonuçlandı. Avukat Gökhan Katırcı, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği meslektaşı U.Ç.'nin ofisinde vurularak yaralandı.

  • Afyonkarahisar'da avukat Gökhan Katırcı, boşanma aşamasındaki eşi ile meslektaşı Avukat U.Ç. arasında ilişki olduğu şüphesiyle U.Ç.'nin ofisine gitti.
  • U.Ç., ofisteki tartışmada tabancayla Katırcı'yı kasığından vurarak yaraladı; Katırcı ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
  • U.Ç., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı ve silahlı yaralama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olay, hukuk camiasında şok etkisi yarattı. İddialara göre Avukat Gökhan Katırcı, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi ile meslektaşı Avukat U.Ç. arasında bir ilişki olduğundan şüphelendi. Bu "yasak aşk" iddiası üzerine hesap sormak isteyen Katırcı, sabaha karşı meslektaşı U.Ç.'nin ofisine gitti.

OFİSTEKİ TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki avukat arasında ofiste başlayan yüzleşme, kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü. Sinirlerin gerilmesi ve tartışmanın alevlenmesi üzerine U.Ç., yanında bulundurduğu tabancayı çekerek meslektaşı Gökhan Katırcı'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun kasığına isabet etmesi sonucu Katırcı kanlar içinde yere yığıldı.

AMELİYATA ALINDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine acilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ofiste yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı avukat Gökhan Katırcı, ambulansla hızla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Katırcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Olayı gerçekleştiren Avukat U.Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aleti olan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, silahlı yaralama olayıyla ilgili geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı Yargıcı:

avukat abi ne demiş bana soru sorma !!sorma ki sana yalan söylemeyeyim.. avukata icradan para yatıyor abi diyorum para yattı at bana diyorum yurt dışındayım diyor ???? bu arada normal arıyorum cevap veriyor)

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İkisi de davaları için sağlam avukat tutsun.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İkiside avugat kendi kendilerini savunur ula zaten karından boşanıyor muşsun sana ne ne yaptığı ettiği

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı Yargıcı:

bizim avukatlara bak hele .bunlar adam savunacak ha .

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Haber YorumlarıDi:

Emlakçılar galericiler Avukatlar gram güven duymuyorum

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