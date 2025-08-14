Avukat Rezan Epözdemir, Terör Soruşturmasında İfadesini Verdi

İSTANBUL Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilen avukat Rezan Epözdemir'in 'terör' soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 'rüşvet vermek', 'siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Epözdemir'in 'terör' soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

'CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'İN RİCASI ÜZERİNE KATILDIM'

Basında yer alan, Mossad ve CIA ajanıyla birlikte görüldüğü fotoğraf hakkındaki soruyu cevaplayan Epözdemir, "Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturduk, sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey" dedi.

'MASADAN KALKTIKTAN SONRA ARKADAŞIMI GÖRDÜM'

Epözdemir'in cevabı üzerine HTS kayıtlarını gösteren savcılık, mekanda beyan ettiğinden daha fazla kaldığının tespit edildiğini belirtti. Epözdemir bu soruyu ise, "Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan, aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm F.E.Y.'nin de orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim" dedi.