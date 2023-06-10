Avukat Kadın Kılığına Girip Polis Tarafından Yakalandı

Denizli'de avukat M.P., sütyen takıp kara çarşaf giyerek kadın kılığına girip sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı. Yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiği öğrenildi.

DENİZLİ'de sütyen takıp, kara çarşaf giyerek, yüzünde siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P. (32), sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı. Polislere elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya çalışan avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri, sokakta yürüyen durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı.Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P., olduğu belirlendi. Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı.