Avukat, İptal Edilen Rezervasyon İçin Tazminat Davası Açtı ve Kazandı

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, ailesiyle tatil için internet üzerinden yaptırdığı bir günlük konaklama rezervasyonunu "gerekçe göstermeden" iptal eden otele açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Avukat Nazan Akça Subaşı, AA muhabirine, geçen yıl internet üzerinden indirimli paket imkanından yararlanarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otele 3 kişilik rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Bir günlük rezervasyonu kapsamında 7 bin 800 lira ödediğini ve 28 Temmuz 2024'te eşi ve kızıyla otele gittiğini anlatan Subaşı, resepsiyon görevlisinin dekontunu göstermesinin ardından kendisine ve ailesine otele ait kol bilekliği taktığını belirtti.

Subaşı, oda numaralarının söylenmesini beklerken otel müdürü C.G'nin "onay formunun sisteme düşmediğini" ileri sürerek kendilerini bir süre beklettiğini dile getirdi.

Bunun üzerine aradığı acente yetkililerinin kendisine rezervasyonla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, onay ve ücret formunu otele ilettiklerini bildirdiğini anlatan Subaşı, "Biz de bu durum üzerine 'Bizi neden bekletiyorsunuz, onay düşmüş, kolluklarımızı da verdiniz, biz sizinle sözleşme de imzaladık' dedik. Bunun üzerine müdür, 'Kalmanıza izin vermiyorum, sözleşmeyi de yırtıyorum' diyerek resmen sözleşmemizi yırtıp yüzümüze attı." diye konuştu.

Açtığı tazminat davasını kazandı

Subaşı, yaşadığı bu durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mağduriyetleriyle ilgili otel hakkında manevi tazminat davası açmak amacıyla Adana 1. Tüketici Mahkemesine de başvurduğunu dile getiren Subaşı, değerlendirme sonucunda davasının kabul edildiğini bildirdi.

Subaşı, mahkemenin yaptığı yargılama neticesinde "haksız fiilde" bulunduğu gerekçesiyle otelin 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildiğini belirtti.

Tatilde huzurla geçirmeleri gereken zamanda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Yılda bir kere fırsat bulup gittiğimiz tatil burnumuzdan geldi. Kızım aqua parkta (su parkı) geçirmesi gereken zamanı maalesef jandarma da bizimle geçirdi. Yaşadığımız acı, elem ve ıstırap için otele manevi tazminat davası açtık. Bu manevi tazminat davasını kazandık. Dilerim bu karar, haksızlık yapan diğer beş yıldızlı otellere de örnek ve ders olur."