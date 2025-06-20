Avukat, İptal Edilen Rezervasyon İçin Tazminat Davası Açtı ve Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, internet üzerinden yaptığı bir günlük otel rezervasyonunu iptal eden otele karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı ve 10 bin lira tazminat alma hakkı kazandı.

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, ailesiyle tatil için internet üzerinden yaptırdığı bir günlük konaklama rezervasyonunu "gerekçe göstermeden" iptal eden otele açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Avukat Nazan Akça Subaşı, AA muhabirine, geçen yıl internet üzerinden indirimli paket imkanından yararlanarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otele 3 kişilik rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Bir günlük rezervasyonu kapsamında 7 bin 800 lira ödediğini ve 28 Temmuz 2024'te eşi ve kızıyla otele gittiğini anlatan Subaşı, resepsiyon görevlisinin dekontunu göstermesinin ardından kendisine ve ailesine otele ait kol bilekliği taktığını belirtti.

Subaşı, oda numaralarının söylenmesini beklerken otel müdürü C.G'nin "onay formunun sisteme düşmediğini" ileri sürerek kendilerini bir süre beklettiğini dile getirdi.

Bunun üzerine aradığı acente yetkililerinin kendisine rezervasyonla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, onay ve ücret formunu otele ilettiklerini bildirdiğini anlatan Subaşı, "Biz de bu durum üzerine 'Bizi neden bekletiyorsunuz, onay düşmüş, kolluklarımızı da verdiniz, biz sizinle sözleşme de imzaladık' dedik. Bunun üzerine müdür, 'Kalmanıza izin vermiyorum, sözleşmeyi de yırtıyorum' diyerek resmen sözleşmemizi yırtıp yüzümüze attı." diye konuştu.

Açtığı tazminat davasını kazandı

Subaşı, yaşadığı bu durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mağduriyetleriyle ilgili otel hakkında manevi tazminat davası açmak amacıyla Adana 1. Tüketici Mahkemesine de başvurduğunu dile getiren Subaşı, değerlendirme sonucunda davasının kabul edildiğini bildirdi.

Subaşı, mahkemenin yaptığı yargılama neticesinde "haksız fiilde" bulunduğu gerekçesiyle otelin 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildiğini belirtti.

Tatilde huzurla geçirmeleri gereken zamanda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Yılda bir kere fırsat bulup gittiğimiz tatil burnumuzdan geldi. Kızım aqua parkta (su parkı) geçirmesi gereken zamanı maalesef jandarma da bizimle geçirdi. Yaşadığımız acı, elem ve ıstırap için otele manevi tazminat davası açtık. Bu manevi tazminat davasını kazandık. Dilerim bu karar, haksızlık yapan diğer beş yıldızlı otellere de örnek ve ders olur."

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.