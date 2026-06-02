Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan sanık avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A'nın yakalama kararının infazıyla bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.