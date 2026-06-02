Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 tutuksuz sanığın yargılanması, eksik hususlar ve yakalama kararlarının infazı beklenerek 10 Eylül'e ertelendi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan sanık avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A'nın yakalama kararının infazıyla bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.
Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.