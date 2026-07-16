Balıkesir'de 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda jandarma ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 23 ekip ve 64 personelin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 3 bin 868 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 357 araç ile 305 iş yeri denetlendi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan araması bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.