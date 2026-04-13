Avrupa'dan gelen öğrenciler Bursa'da Türk kültürüyle tanıştı

Erasmus projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler Bursa'daki yaşıtlarıyla vakit geçirerek, Türk kültürüyle tanıştı.

Çekya, İtalya, Litvanya ve Romanya'dan gelen 38 öğrenci, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde ağırlandı.

Türk gençlerle tanışan Avrupalı öğrenciler, halk oyunlarını, Türk yemeklerini ve kültürünü tanıma fırsatı buldu, bazı Türkçe kelimeleri öğrendi.

İtalyan matematik öğretmeni ve ekip lideri Chiara Maci (51), AB fonları tarafından desteklenen proje kapsamında Bursa'ya geldiklerini söyledi.

Maci, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını belirterek, "Avrupa'daki gençlik sorunları üzerine çalışma fırsatı elde ettik. Farklı Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerin birbirini tanımasını sağlayan enerji dolu kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Bu nedenle tekrar Türkiye'ye ve Avrupa Birliğine teşekkür ediyorum." dedi.

Çekya'dan katılan Martin İvanko (14) ise daha önce hiç Türk arkadaşının olmadığını anlatarak, "Ben bir arkadaş edinmek istiyordum. İlk haftadan sonra insanları gerçekten çok sevdim. Türk kültürü hakkında çok şey öğrendik. Sayıları ve bazı kelimeleri öğrendim." diye konuştu.