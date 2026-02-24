Haberler

Avrupa Yetim Eli Derneğinden Sudan'da ramazan yardımı

Avrupa Yetim Eli Derneğinden Sudan'da ramazan yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PORT Avrupa Yetim Eli Derneği, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilere iftar verdi, gıda kolileri dağıttı, temiz içme suyu temin etti ve nakdi yardımda bulundu.

PORT Avrupa Yetim Eli Derneği, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilere iftar verdi, gıda kolileri dağıttı, temiz içme suyu temin etti ve nakdi yardımda bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneğinden yapılan açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum, Port Sudan ve Atbara şehirlerinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere ramazan yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

Zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sivillere yönelik gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında 2 bin kişilik iftar programı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 1000 aileye gıda kolisi dağıtıldığı da aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 su tankerinin sevk edildiği ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Sudan'da yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve özellikle kadın ve çocukların temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde ciddi zorluk yaşadığını belirtti.

Şişman, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Sudanlı kardeşlerimizle paylaşmak için buradayız. Hartum ve Faşir'den kaçarak Port Sudan ve Atbara'da çadırlara sığınan ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Gıda, su ve nakdi destek çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından kurulan ve merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda