Avrupa Yetim Eli Derneği, Burundi'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Avrupa Yetim Eli Derneği, dünyanın en yoksul ülkelerinden Burundi'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulundu.

Dernek temsilcilerinden Nizamettin Aygan, yaptığı yazılı açıklamada, Burundi'de insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Aygan açıklamasında, "Avrupa Yetim Eli olarak yardım çalışmalarımız devam ediyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle yüzlerce ailemize canlı süt keçisi dağıtımında bulunduk. Yüzlerce ailemize gıda kolisi yardımı yaptık, yetimlere sıcak yemek ikramında bulunduk ve ihtiyaç sahibi ailelerimize de nakdi dağıtımlar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Burundi'deki yardım çalışmalarına Genel Başkan Abdurrahman Altun, Bölge valilerinden Kuntwari Elias, Burundili yetkililer de katıldı.