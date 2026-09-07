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Avrupa’ya seyahat edecek yolculara uyarı; geçici esneklik sona erdi

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AVRUPA’da Schengen Bölgesi’nin dış sınırlarında uygulanan EES (Giriş-Çıkış Sistemi) kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik, dün itibarıyla sona erdi.

AVRUPA'da Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarında uygulanan EES (Giriş-Çıkış Sistemi) kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik, dün itibarıyla sona erdi. Havayolları, Avrupa'dan seyahat edecek yolcuları uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları konusunda uyardı.

Avrupa Birliği'nin 'Giriş-Çıkış Sistemi' (EES), AB vatandaşı olmayan yolcuların Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini, biyometrik verilerinin alınmasını öngörüyor. Sistem kapsamında yolcuların pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz görüntüleri ve parmak izlerinin de kaydedilmesi gerekiyor. 10 Nisan 2026'da yürürlüğe giren EES, Schengen Bölgesi genelinde kademeli olarak uygulanmaya başlanırken, yoğun sınır kapılarında biyometrik veri toplama işleminin geçici olarak askıya alınmasına imkan tanıyan esneklik düzenlemesi 6 Eylül itibarıyla sona erdi.

EN AZ 3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELİN

Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden yolcularına duyuru yapan AJet, pasaport ve güvenlik kontrol süreçlerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirtti. Duyuruda, "Avrupa havalimanlarında uygulamaya alınan yeni giriş/çıkış sistemleri nedeniyle pasaport ve güvenlik kontrol süreçlerinde yoğunluk yaşanabilmektedir. Uçuş işlemlerinizin aksamaması adına, havalimanında uçuş saatinizden en az 3 saat önce hazır bulunmanızı rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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