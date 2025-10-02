Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Kopenhag'da Başladı

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesi, güvenlik ve savunma ana gündemiyle Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, son aylarda Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin arttığına değinerek, "Bu arada Rusya acımasız saldırılarına devam ediyor. Artık herkes şunu açıkça anlamalı ki Rusya buna zorlanana kadar durmayacak ve sadece Ukrayna için değil, bugün hepimiz için bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Frederiksen, "Önümüzde önemli bir görev var. Ortak Avrupa'mızı o kadar güçlü hale getirmeliyiz ki bize karşı savaş düşünülemez hale gelmeli ve bunu hemen yapmalıyız." diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesinin Ukrayna ve Avrupa'da barışı desteklemek için gerekeni yapmaya hazır olduğunu belirten Frederiksen, "Ancak Rusya ile barış ancak güçle sağlanabilir. Ukrayna'yı güçlendirmeli, Rusya'yı ise daha fazla yaptırımla zayıflatmalıyız. Ukrayna'daki silahlı kuvvetleri finanse edebilmeliyiz. Hepimiz daha fazla silah, daha fazla mühimmat teslim etmeliyiz ve bunu daha hızlı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Avrupa'nın savunma altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Son yıllarda neredeyse herkesin askeri bütçelerini büyük ölçüde artırdığını, AB'de, genel olarak Avrupa'da ve NATO'da çok önemli adımlar attığımızı biliyorum. Yani, bir başka deyişle yoldayız ancak çok daha hızlı hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ana gündem savunma ve güvenlik

Temelleri, AB'nin o zamanki dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi üzerine 2022'deki Avrupa Günü'nde atılan AST, Avrupa'da AB dışındaki ülkeleri de içeren, daha geniş bir istişare platformu olarak işlev görüyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 ülkenin temsil edildiği 7'nci zirveye ev sahipliği yapan AB Dönem Başkanı Danimarka, son günlerde kritik altyapısının üzerinde görülen ve tanımlanamayan dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının merkezinde bulunuyor.

Bu durum kentte zirve için alınan güvenlik önlemlerine de fazlasıyla yansıdı. Fransız, İsveç, İngiliz ve Alman kara, hava ve deniz kuvvetlerinden destek alındı.

Geçen ay Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesiyle birlikte bu gelişme, Avrupa'yı acil önlemler almaya zorluyor.

Diğer yandan, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için son dönemde hızlanan diplomatik girişimler, bu süreçte ülkenin askeri olarak desteklenmesi ve ardından verilecek güvenlik garantileriyle ilgili öneriler, bugünkü istişarelerin konusu olacak.

Avrupa'nın savunma sanayi tabanının güçlendirilmesi de tartışmaların odağında yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye, bu alandaki deneyimi ve üretim kapasitesiyle zirvede kritik bir aktör olarak öne çıkıyor.