Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu
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Prag kentinden görünüm Vitava Nehri'nden görünüm Prag Kalesi Toplantının düzenlendiği binada gazeteciler için oluşturulan alan Zirveyi takip eden gazeteciler PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği...
Prag kentinden görünüm
Vitava Nehri'nden görünüm
Prag Kalesi
Toplantının düzenlendiği binada gazeteciler için oluşturulan alan
Zirveyi takip eden gazeteciler PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı öncesi Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu. Gazeteciler, zirve öncesinde kendilerine ayrılan alanda çalışmalarını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel