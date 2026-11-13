Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi Dublin'de yaklaşık 50 lideri buluşturdu

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DUBLİN, 13 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi, perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

"Güçlü, Güvenli ve Bağlantılı Avrupa" temasıyla Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve, Avrupa'nın dört bir yanından yaklaşık 50 lideri bir araya getirdi.

Bölgesel güvenlik, ekonomik rekabet gücü gibi ortak meselelerin ele alındığı etkinliğe İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa eş başkanlık etti.

Kaynak: Xinhua