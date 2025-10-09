Avrupa Parlamentosu'ndan İsrail'e Tepki: Alıkonan Milletvekili İçin Endişeler Artıyor

Avrupa Parlamentosunda (AP) Yeşiller Grubu Eş Başkanı Bas Eickhout, İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan AP'nin Fransız üyesi Melissa Camara'nın, yüksek güvenlikli cezaevine götürülmüş olabileceğini duyduklarını söyledi.

AP Genel Kurul oturumunda söz alan Yeşiller Grubu Eş Başkanı Eickhout, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Milletvekili Camara'nın durumundan endişe ettiklerini söyledi.

Eickhout, "Kesin olarak bilmiyoruz ama duyduğumuz şey, yüksek güvenlikli bir hapishaneye götürülmüş olabileceği." dedi.

AP Başkanı Roberta Metsola'ya seslenen Eickhout, "Bu nedenle çok açık şekilde belirtmek isterim ki bir meslektaşımızın güvenliği, sağlığı ve konumu konusunda endişeliyiz. Bu nedenle Sayın Başkan, onun serbest bırakılması ve ihtiyaç duyduğu tüm yardımı alması için elinizden gelenin en iyisini yapmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Eickhout'un konuşması sağ gruplara mensup milletvekillerince sık sık bölünürken Metsola, İsrail makamlarıyla yakın temasta olduğunu, kriz biriminin aktif hale getirildiğini ve parlamentonun elinden geleni yapacağını kaydetti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

Camara ile alıkonulan diğer Fransız vekiller Alma Dufour, Farida Amrani ise serbest bırakılmıştı.