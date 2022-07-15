Avrupa'nın ilk tavşan kafesi Krakow'da açıldı Polonya'nın Krakow kentinde Natalia Orlinska tarafından açılan "Bunny Cafe" ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Polonya'nın Krakow kentinde Natalia Orlinska tarafından açılan "Bunny Cafe" ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Avrupa'nın ilk tavşan temalı kafesi olan Bunny Cafe, lezzetli vegan yiyecek ve kahve çeşitleriyle misafirlerini pembe bir çitin arkasında 100 metrekarelik bir alanda ağırlıyor. 12 tavşana ev sahipliği yapan kafede, ziyaretçiler belirli kurallar çerçevesinde tavşanlarla oynama şansı da bulabiliyor. AA / Omar Marques - Güncel Polonya Güncel Haberler

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