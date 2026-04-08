Antonio Costa: Orta Doğu'daki İki Haftalık Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşılıyorum

Avrupa Konseyi Başkanı Costa, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da ilan edilen iki haftalık ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için tüm tarafları bu anlaşmanın şartlarına uymaya çağırıyorum. Avrupa Birliği, mevcut çabaları desteklemeye hazır ve bölgedeki ortaklarıyla yakın temas halindedir. Bu anlaşmanın sağlanmasında rol oynayan Pakistan'a ve diğer taraflara teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA