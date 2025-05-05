Avrupa Günü Etkinlikleri Başladı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Avrupa Günü kapsamında, mayıs ayı boyunca ülkenin pek çok şehrinde düzenlenecek etkinlik programını paylaştı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, 9 Mayıs 1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın yaptığı "Schuman Bildirisi" olarak bilinen açıklamanın Avrupa Birliği'nin temelini oluşturduğu kaydetti ve şöyle dedi:

"Yetmiş beş yıl önce, Avrupa bir fikir olarak başladı; rahatlıktan değil, yeni bir şey inşa etme cesaretinden doğan bir fikir. Barış, ortaklık ve eşit fırsatlara sahip demokratik ve sosyal bir Avrupa. Bugün, bu fikri ileriye taşıyoruz. Gelecek, onu nasıl yaptığımızdır. İyi ki doğdun Avrupa."

Mayıs ayı boyunca ülke genelinde AB Türkiye Delegasyonu'nun AB Bilgi Merkezleri aracılığıyla düzenlediği Avrupa Günü etkinlik ve konser programı şu şekilde:

"Ankara'da, 8 Mayıs'ta CerModern'de gerçekleşecek resepsiyonda caz müzisyeni Dilek Sert Erdoğan ve grubu konser verecek. Büyükelçi Ossowski, ortak kültürel mirası sergileyen bir dijital fotoğraf sergisinin açılışını yapacak. İstanbul'da, 16 Mayıs'ta Feriye'de düzenlenecek resepsiyonda, pop sanatçısı Sibel Tüzün ve grubu sahne alacak. Gaziantep'te de 23 Mayıs'ta Zeugma Müzesi'nde resepsiyon gerçekleşecek. Etkinlikte caz vokalistleri Sibel Köse ve Kamil Erdem'in vereceği konserle seçkin Türk ve Avrupa caz müzisyenleri bir araya gelecek."

Bunun yanı sıra, program kapsamında Sibel Köse ve Kamil Erdem, 14 Mayıs'ta İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 21 Mayıs'ta Kayseri Ticaret Odası Salonu'nda, 24 Mayıs'ta Gaziantep Ticaret Odası Oditoryumu'nda, 26 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın Harran Üniversitesi Amfi Tiyatrosu'nda, 28 Mayıs'ta Van'ın Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.