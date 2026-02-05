Avrupa Birliği, İsrail'den Kudüs'te Filistinlilere karşı uygulanan ihlalleri durdurmasını istedi

Avrupalı diplomatlar, İsrailli makamlara işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki ihlallere son verme çağrısında bulunarak, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, evlerinin yıkılması ve evlerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zorla alınması gibi artan ihlalleri reddettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Filistin Delegasyonu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AB temsilcisi, AB üyesi devletlerin temsilcilerinin ve diplomatik misyonların Silvan'ın Batn el-Heva ve el-Bostan mahallelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması, evlerin yıkılması ve zorla alınması gibi ihlallerde ciddi artışın yaşandığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Batn el-Heva'da son dönemde 14 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı ve 175 kişilik 30 ailenin de bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Silvan'da 2 binden fazla kişinin zorla yerinden edilme ihtimali bulunuyor. Bu eylemler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin yerlerinden edilmesindeki artışın Batı Şeria genelinde yerleşimci şiddetinin, toprak gaspının ve yerinden edilmenin daha geniş bir şekilde tırmanmasının bir parçası olduğu ve bunun, Kudüs'ün tarihi, çok dinli ve çok kültürlü karakterini değiştirme çabalarının yoğunlaşmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin yerlerinden edilmesi amacıyla ayrımcı yasaların kullanılması "işgalci güç olarak İsrail'i sorumluluklarından kurtarmadığı" vurgulanan açıklamada, "İsrailli makamlar bu eylemlere derhal son vermeli ve toplulukların evlerindeki haklarını koruyan sürdürülebilir bir çözüm sağlamalıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail makamları son aylarda Silvan'ın Batn el-Heva mahallesinde çok sayıda Filistinliyi evlerinden zorla çıkarırken, el-Bostan mahallesinde de Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Batn el-Heva'nın 1948'den önce Yahudilere ait olan arazi üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Kudüs'teki İsrailli belediye de daha önce Bostan mahallesi yerine "Kralın Bahçesi" kurma kararı çıkarmıştı.

Filistinliler, bu eylemlerin bölgeyi "Yahudileştirme faaliyetleri olduğunu" vurguluyor.

Kudüs Valiliğine göre, Bostan Mahallesindeki yaklaşık 120 evde yaşayan 1500 Filistinli organize ve çok yönlü saldırılarla karşı karşıya. Mahalledeki evlerin yaklaşık yüzde 80'i yıkım tehdidi altında bulunuyor.