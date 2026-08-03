EDP: Sebte'ye göç organize saldırı

Avrupa Demokrat Partisi (EDP), İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) en az 50 bin kişinin girişinin spontane olmadığını savunarak "Bu hareket, büyük ölçüde Fas dışından yürütülen çevrim içi seferberlik ve dezenformasyon kampanyasıyla organize edildi. Amaç, İspanya'yı istikrarsızlaştırmak, Avrupa'nın göç politikasını zayıflatmak ve nihayetinde Avrupa'nın kendisini güçsüz bırakmaktı." ifadelerini kullandı.

EDP, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sebte'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, en az 50 bin kişinin Sebte'ye girişinin spontane olmadığı belirtilerek, Avrupa'nın aşırı sağının bu krizi kendi çıkarına kullandığı ifade edildi.

Avrupa Halk Partisinin (EPP), gerçek zamanlı olarak yürütülen hibrit operasyon sürerken Madrid'in, göçmenleri düzenli statüye kavuşturma politikasını suçlayarak bu tuzağa düştüğü kaydedilen açıklamada, süreçte can kaybı yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, "Bu hareket, büyük ölçüde Fas dışından yürütülen çevrim içi seferberlik ve dezenformasyon kampanyasıyla organize edildi. Amaç, İspanya'yı istikrarsızlaştırmak, Avrupa'nın göç politikasını zayıflatmak ve nihayetinde Avrupa'nın kendisini güçsüz bırakmaktı." ifadelerine yer verildi.

Bunun Avrupa'yı bölmeyi, üye devletleri birbirine karşı kışkırtmayı ve Avrupa Birliği'ni (AB) zayıflatmayı amaçlayan bir saldırı olduğu değerlendirmesi yapılan açıklamada, "Avrupa Demokratları, bunun arkasındaki aktörlere bu zaferi teslim etmeyecektir. Sebte, Avrupa'nın sınırıdır ve Avrupa bu sınırı birlikte savunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA