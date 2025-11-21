Avrupa'da Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Gözaltı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un koordinasyonunda uluslararası tarihi eser kaçakçılığına karşı Avrupa'nın 8 ülkesinde eşgüdümlü yürütülen operasyonda, Bulgaristan'da 35 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ile Savcılık yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, devam eden operasyon kapsamında başkent Sofya'nın yanı sıra Varna, Sliven, Çerven Bryag ve Pleven şehirlerindeki farklı adreslerde aramalar yapıldığı belirtildi.

Basına konuşan Sofya Şehir Savcı Yardımcısı Angel Kınev, "Şimdilik toplam 35 zanlının gözaltına alındığı operasyon kapsamında tahmini ticari değeri 50 milyon avroyu aşan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi." dedi.

Kınev, aralarında Bulgaristan, Mısır ve Çin kökenli çeşitli eserlerin de ele geçirildiği operasyonunun Bulgaristan kolunda Europol ve İtalyan ajanlarının da görev yaptığını aktardı.

Operasyon çok yönlü devam ediyor

Ortaya çıkarılan uluslararası kaçakçılık şebekesinde kilit rol oynayan bazı isim ve unvan sahibi arkeoloji uzmanlarının da Yunanistan'da gözaltına alındığını belirten Kınev, "Ele geçirilen tarihi eserler arasında günümüzde değil 1990'lı yıllarda çeşitli ülkelerin müzelerinden çalınmış sanat eserleri de yer alıyor." diye konuştu.

Savcı Kınev, gözaltına alınan zanlıların kişisel mal varlığının kökeninin araştırıldığını, vergi beyanlarının incelendiğini vurgulayarak, operasyonun çok yönlü devam ettiğini kaydetti.