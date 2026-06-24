Avrupa'da sıcak hava dalgası: Fransa rekor kırdı

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, "Fransa tarihinin en sıcak gününü" yaşadı, ülkede binlerce hane elektriksiz kaldı.

Sıcak havalar, tüm Avrupa'yı etkisi altına alırken; rekor seviyede sıcaklıklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geldi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte termometrelerin 40 dereceyi aşacağını, özellikle orta ve batı kesimlerinde sıcak havaların etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi.

Fransız ana karasında bulunan 91 vilayetin 58'inde "kırmızı", 31 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Meteo-France, dün 29,9 ortalama sıcaklık ile "1947'den bu yana ülke tarihinin en sıcak gününün" yaşandığını açıkladı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Finistere vilayetinde ilk elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede 68 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Finistere Valiliği, 42 kent ve kasabada yangın riskini artırıcı faaliyetlere kısıtlama getirerek, açık alanda ateş yakılmasını yasakladı.

Vaucluse vilayetine bağlı Orange'da da 4 bin haneye elektrik hizmeti sağlanamadı. Yüksek sıcaklıkların elektrik kablolarına verdiği zarar nedeniyle yaşanan kesintiden yaklaşık 9 bin kişi etkilendi.

Yüksek sıcaklıklar yangın riskini de artırdı. Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 5 ve 87 hektar alan kül oldu.

Lot-et-Garonne'da da 88 hektarlık alan alevlere teslim olurken, yangınlar itfaiye ekiplerinin çabalarının ardından söndürüldü.

Öte yandan 18 Haziran'dan bu yana boğularak ölenlerin sayısı, biri 6 yaşında çocuk, 2 yeni vakanın görülmesiyle 42'ye yükseldi.

Ülkede, rekor seviyedeki sıcaklıklar nedeniyle 1800 okulda eğitime ara verilirken, 8 bin okulda da eğitim-öğretim saatlerinde değişikliğe gidildi.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de sıcaklıklar etkisini sürdürüyor

İngiltere'nin büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıkların 37 dereceye veya daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Bu durumun, İngiltere'de bu ay için "daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu" kırabileceği, geçen ay yaşanan olağan dışı sıcakların ardından yeni sıcaklık rekorlarının gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını etkilemesi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tren seferinde iptal ve gecikmeler yaşandı.

İngiltere ve Galler'de sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle 1000'den fazla okul kapatıldı veya okulların eğitim saatleri erkene çekildi.

İspanya

İspanya'yı ise 20 Haziran'dan bu yana etkisi altına alan ve son gününe giren sıcak hava dalgası, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Yaz döneminin ilk sıcak hava dalgasında hava sıcaklıkları, Endülüs bölgesindeki Cordoba'da 45, Jaen'de 44 dereceye kadar çıktı.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkedeki 828 veri toplama noktasının 101'inde sıcakların 40 derece veya üzerinde olacağını bildirdi.

İspanya'da aşırı sıcakların, yarından itibaren 6-7 derece azalması, bir haftalık aradan sonra tekrar başlaması öngörülüyor.

İtalya

İtalya genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası ise birçok kentte "kırmızı" alarm verilmesine ve günlük hayatın olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün için başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona ve Viterbo'yu "kırmızı" ile en yüksek risk taşıyan yerler arasına aldı.

"Kırmızı" alarm verilen kentlerden Torino'da klima kullanımından kaynaklanan artan elektrik talebi nedeniyle geçici elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

İsviçre

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisin (MeteoSwiss) de sıcak nedeniyle uyarı yayımladı ve tehlike seviyesini 3'ten "yüksek tehlike" seviyesi olan 4'e çıkardı.

MeteoSwiss'e göre, ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 25-28 Haziran arasında görülmesi bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ve MeteoSwiss'te meteorolog olarak görev yapan Sabrina Bieri, İsviçre'nin birçok bölgesinde haziran sıcaklık rekorlarının kırıldığını, sıcak hava dalgası nedeniyle bu ay daha fazla rekorun kırılabileceğini belirtti.

Polonya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların hafta sonuna doğru 40-41 dereceye ulaşması bekleniyor. Polonya'nın 1921'de kaydedilen "40,2 derecelik tüm zamanların sıcaklık rekorunun" da kırılabileceği belirtiliyor.

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'da da etkili olan sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla "tehlikeli" seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

Hırvatistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin özellikle kıyı kesimlerindeki yüksek hava sıcaklıklarının gelecek hafta da devam edeceği, birçok kesimde "turuncu" ve "kırmızı" alarm verildiği belirtildi.

Hava sıcaklığının Hırvatistan genelinde 35 derece olarak kaydedildiği, bazı kesimlerde sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükseleceği ifade edildi.

Slovenya Çevre Ajansı da ülkede hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceye kadar çıkacağını belirtirken, Slovenya'daki bazı kesimler için "kırmızı" alarm verildiği bilgisini paylaştı.

Norveç Meteoroloji Kurumuna bağlı YR'den yapılan açıklamada da "Norveç'te bugün yılın en yüksek sıcaklık derecesinin" beklendiği aktarıldı.

Norveç'in Alta kasabasında bugün hava sıcaklığının 27,6 derece olarak ölçüldüğü ve bunun "yılın en yüksek hava sıcaklığı derecesi" olarak kaydedildiği belirtildi.